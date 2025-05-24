  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вернется на поле? Довбик попал в заявку Ромы на решающий матч Серии А

В тренде

Вернется на поле? Довбик попал в заявку Ромы на решающий матч Серии А

Наши за границей

В шаге от Лиги чемпионов

Вернется на поле? Довбик попал в заявку Ромы на решающий матч Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра "Рома" сыграет в гостях против "Торино" в рамках 38 тура чемпионата Италии.

Подопечные Клаудио Раньери уже прибыли самолетом в Турин. Вместе с командой приземлился и украинский нападающий Артем Довбик – он попал в заявку римлян на матч.

Недавно форвард получил повреждение. Поэтому он не сыграл в предыдущем матче против "Милана", хоть и находился на скамейке для запасных

В заключительном туре будет борьба за четвертую путевку в Лигу чемпионов. В то время как у "Торино" уже нет турнирных задач, "Роме" нужна только победа. Кроме этого, "Ювентус" параллельно должен потерять очки в гостевом матче против "Венеции", которая до сих пор борется за выживание – ей также нужна только победа.

Все поединки завтрашней Серии А запланированы на 21:45.

По теме
yellow-arrow
Борнмут - Лестер. Анонс и прогноз матча 38 тура АПЛ на 25.05.2025
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025
yellow-arrow
Лунин провел второй подряд сухой матч за Реал. Какую оценку получил украинец?
Торино Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Рома в Твіттері
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости