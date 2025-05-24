Вернется на поле? Довбик попал в заявку Ромы на решающий матч Серии А
В шаге от Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра "Рома" сыграет в гостях против "Торино" в рамках 38 тура чемпионата Италии.
Подопечные Клаудио Раньери уже прибыли самолетом в Турин. Вместе с командой приземлился и украинский нападающий Артем Довбик – он попал в заявку римлян на матч.
???? I convocati per #TorinoRoma#ASRoma pic.twitter.com/XeB1V9gK4A— AS Roma (@OfficialASRoma) May 24, 2025
Недавно форвард получил повреждение. Поэтому он не сыграл в предыдущем матче против "Милана", хоть и находился на скамейке для запасных
В заключительном туре будет борьба за четвертую путевку в Лигу чемпионов. В то время как у "Торино" уже нет турнирных задач, "Роме" нужна только победа. Кроме этого, "Ювентус" параллельно должен потерять очки в гостевом матче против "Венеции", которая до сих пор борется за выживание – ей также нужна только победа.
Все поединки завтрашней Серии А запланированы на 21:45.
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