Вернется на поле? Довбик попал в заявку Ромы на решающий матч Серии А

Завтра "Рома" сыграет в гостях против "Торино" в рамках 38 тура чемпионата Италии.

Подопечные Клаудио Раньери уже прибыли самолетом в Турин. Вместе с командой приземлился и украинский нападающий Артем Довбик – он попал в заявку римлян на матч.

Недавно форвард получил повреждение. Поэтому он не сыграл в предыдущем матче против "Милана", хоть и находился на скамейке для запасных

В заключительном туре будет борьба за четвертую путевку в Лигу чемпионов. В то время как у "Торино" уже нет турнирных задач, "Роме" нужна только победа. Кроме этого, "Ювентус" параллельно должен потерять очки в гостевом матче против "Венеции", которая до сих пор борется за выживание – ей также нужна только победа.

Все поединки завтрашней Серии А запланированы на 21:45.