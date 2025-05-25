Позиция без права на ошибку: истории Лунина и Крапивцова

Испанская Примера всегда привлекала талантливых футболистов со всего мира, предоставляя им возможность проявить себя на одном из самых конкурентных чемпионатов Европы. Украинские голкиперы не стали исключением. Ведь помимо высокого уровня на внутренней арене появлялся шанс проявить себя в еврокубках. Последнее время внимание фанатов и экспертов приковано к двум представителям Украины в Примере: Андрею Лунину из "Реала" и Владиславу Крапивцову из "Жироны". Их путь непрост, ведь оба голкипера сталкивались с уникальными вызовами и возможностями в своих клубах.

У Андрея Лунина все более менее понятно. Он находится в структуре клуба уже долгое время, а именно с 2018 года. И уже провел немало матчей, в том числе и на евроарене, тем самым зарекомендовал себя надежным вратарем, на которого можно положиться. А вот Владислав Крапивцов совсем недавно присоединился к "Жироне", а дебютировал лишь 18 мая в матче с "Реал Сосьедадом". Команда украинца тогда уступила со счетом 3:2, а оценка голкипера составила 6,7. Но несмотря на поражение болельщики, эксперты и сам клуб поддержали вратаря.

"С дебютом, Влад. Красава", – такой пост был опубликован на странице "Жироны" в Instagram.

Андрей Лунин: борьба за место под солнцем в "Реале"

Андрей Лунин присоединился к "Реалу" в июне 2018 года из луганской "Зари" за сумму около 8,5 миллионов евро с возможными бонусами. С момента перехода украинский вратарь столкнулся с жесткой конкуренцией за место в основном составе. От того и можно заметить частые смены команд, когда Андрей был вынужден скитаться по арендам и доказывать свое мастерство. Время шло, украинец иногда получал возможность выйти на поле в составе "Реала" и вот наступил сезон 2023/2024. В Примере Лунин 21 игру со средней оценкой 7, а процент сейвов составил 74%. Но в этом деле важно обратить внимание на евроарену. Ведь именно там Андрей выручал свою команду неоднократно. За восемь матчей Лиги чемпионов голкипер продемонстрировал свою важность и мастерство. Процент сейвов уже подрос до 79%, а оценка до 7,6.

Основным препятствием для Лунина в борьбе за место в стартовом составе является присутствие в команде голкипера Тибо Куртуа. Бельгиец обладает богатым опытом и высоким уровнем стабильности, что делает его предпочтительным выбором для тренерского штаба "Реала". Лунин, несмотря на талант и потенциал, вынужден довольствоваться ролью второго номера, получая ограниченное игровое время в менее значимых матчах или при ротации состава. Но ошибаются даже лучшие и болельщики неоднократно замечали фэйлы от Куртуа, как за клуб, так и за сборную. А учитывая возраст и травматичность бельгийца – у Андрея есть неплохие шансы стать номером один.

Руководство "Реала" всегда делает акцент на опыт и значимость игроков. Это касается не только голкиперов, потому как болельщики в этом сезоне обратили внимание на того же Гюлера. Карло Анчелотти предпочитал выпустить более зрелых игроков, а молодые и перспективные довольствовались кубковыми противостояниями или же играми с низом турнирной таблицы. Для Лунина пробиться в основной состав – это как решить задачку со звездочкой. А к тому же, если украинец допускал ошибку – испанская пресса тут же была усеяна заголовками о том, что Андрей не тянет и его лучше продать. Конечно, Куртуа зарекомендовал себя как один из лучших вратарей мира, и его присутствие на поле придает уверенности всей команде. "Реал" – это клуб с высокими амбициями, где каждая ошибка может дорого стоить. Тренерский штаб предпочитает полагаться на проверенных игроков в ключевых матчах. Несмотря на эти трудности, Андрей продолжает работать над собой и ждать своего шанса. Его контракт действует до 2030 года, что свидетельствует о доверии клуба к его потенциалу.

Владислав Крапивцов: новый вызов в "Жироне"

Владислав Крапивцов родился в Харькове и начал свою футбольную карьеру в академии "Металлиста". Позже он выступал за "Днепр" и "Днепр-1". После роспуска "Днепра-1" в 2024 году Крапивцов оказался без клуба. В октябре 2024 года он был близок к подписанию контракта с лондонским "Челси", однако сделка сорвалась из-за проблем с регистрацией игроков, не являющихся гражданами ЕС. В ноябре того же года он отправился на просмотр в "Жирону", и уже 12 декабря подписал с клубом контракт до 2029 года.

В феврале 2025 года Крапивцов был зарегистрирован в первой команде "Жироны" под номером 25, став третьим вратарем после аргентинца Пауло Газзанига и испанца Хуана Карлоса. Свой дебют в Примере он совершил 18 мая 2025 года в матче против "Реал Сосьедад", который завершился поражением "Жироны" со счетом 3:2. Здесь стоит детальнее разобрать, что же происходило на поле, так как это единственная игра Владислава. Украинские болельщики следили за голкипером и надеялись на удачный дебют. Но уже на пятой минуте "Реал Сосьедад" забил гол. Далее матч набирал обороты и команды устроили перестрелку, в которой наколотили аж 5 мячей. Владислав совершил шесть сейвов и нельзя сказать, что он единственный виновен в поражении. Крапивцов отстоял неплохо, как для первого матча. Все дело в том, что рядовые болельщики не задумываются и сразу спешат обвинить вратаря, если команда пропустила несколько голов.

Основным вратарем "Жироны" является аргентинец Пауло Гассанига. Безусловно, данный сезон для команды складывается не лучшим образом, но тем не менее голкипер неоднократно спасал. Гассанига известен своей надежностью и опытом, что делает его ключевой фигурой в обороне команды. Из 36 игр в Примере он завершил 8 с "сухими" воротами. Его способность отражать пенальти особенно выделяется. Он был признан одним из лучших специалистов по отражению 11-и метровых ударов.

Для молодого вратаря, такого как Крапивцов, конкуренция с опытным Гассанигой представляет серьезный вызов. Лишь под конец сезона, когда матч особо ничего не решал украинец получил шанс дебютировать. Ограниченное игровое время связывает руки и не дает возможности доказать тренерскому штабу свою важность. Вратари редко подвергаются ротации, и наставники обычно полагаются на проверенных игроков, особенно в матчах с высоким давлением. Ожидание своего шанса и необходимость доказать свою состоятельность в ограниченное время создают дополнительное давление на молодого игрока. Несмотря на эти трудности, дебют Крапивцова оставил положительное впечатление. В матче против "Реал Сосьедад" он продемонстрировал уверенность и хорошие рефлексы, совершив несколько важных сейвов, несмотря на три пропущенных гола. Тренер "Жироны" Мичел отметил его выступление, подчеркнув, что "его уверенность на тренировках сегодня проявилась в официальном матче. Я очень доволен, потому что у нас большая уверенность в нем".

Почему молодым голкиперам сложно пробиться в основной состав?

Позиция вратаря уникальна в футболе: на поле только один голкипер, и замены на этой позиции происходят редко. Это создает высокую конкуренцию и ограниченные возможности для молодых талантов. В первую очередь нужно расположить к себе тренера. Потому как наставники склонны доверять опыту, а не перспективам. Особенно это касается ключевых матчей, где одна ошибка может стоить трофея. Тот же финал Лиги Европы это подтверждает, где Онана сыграл не лучшим образом в концовке первого тайма.

А вот Андрей Лунин имел неосторожность разгромно уступить со сборной в матче против румынов. И не смотря на то, что он не виноват во всех голах – эксперты и журналисты расписали иначе. Почему-то все забыли те невероятные игры в рамках Лиги чемпионов, где украинец спас свою команду. Все его заслуги были перечеркнуты, а давление усиливалось с каждым днем. В конечном итоге дошло до того, что Лунина стали обвинять в травме Карвахаля. Так как в последние минуты он обязан был выбить мяч, а не отдать передачу ближнему защитнику. В такие моменты очень важна психологическая устойчивость. Потому как травля в социальных сетях и СМИ может пагубно сказаться на последующих выступлениях.

"Молодые вратари зачастую могут ждать своего шанса по 6-7 лет, пока основной не перейдет в другой клуб или закончит карьеру. Иногда эти отрезки могут длиться и больше" – рассказал бывший футболист.

Путь украинских голкиперов Андрея Лунина и Владислава Крапивцова в испанской Примере демонстрирует сложности, с которыми сталкиваются молодые вратари при попытке закрепиться в основном составе. Конкуренция с опытными и надежными голкиперами, такими как Тибо Куртуа и Пауло Гассанига, требует от молодых талантов не только высокого уровня мастерства, но и терпения, психологической устойчивости и готовности воспользоваться своим шансом при первой возможности. Несмотря на препятствия, как Лунин, так и Крапивцов продолжают работать над собой, надеясь на будущее признание и более значимую роль в своих клубах.