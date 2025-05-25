Украинский вингер попал в сборную тура чемпионата Польши.

Левый вингер "Лехии Гданьск" Максим Хлань попал в символическую сборную 34-го тура.

Gwiazdy kolejki ⭐ pic.twitter.com/oKjX11o3Aw — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 25, 2025

Максим Хлань в матче против "Катовице" отметился голом на 65-й минуте после передачи Богдана Вьюнника и уже на 66-й минуте ушёл с поля.

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Хлань в сезоне 2024/25 отметился в Чемпионате Польши 5-ю голами и 4-мя голевыми передачами.

Напомним, что "Лехия Гданьск" уступила "Катовице" со счётом 2:3 и по итогам чемпионата заняла 14-е место, набрав 37 баллов.