Украинский вингер попал в сборную тура чемпионата Польши
Заслужил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер попал в сборную тура чемпионата Польши.
Левый вингер "Лехии Гданьск" Максим Хлань попал в символическую сборную 34-го тура.
Gwiazdy kolejki ⭐ pic.twitter.com/oKjX11o3Aw— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 25, 2025
Максим Хлань в матче против "Катовице" отметился голом на 65-й минуте после передачи Богдана Вьюнника и уже на 66-й минуте ушёл с поля.
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Хлань в сезоне 2024/25 отметился в Чемпионате Польши 5-ю голами и 4-мя голевыми передачами.
Напомним, что "Лехия Гданьск" уступила "Катовице" со счётом 2:3 и по итогам чемпионата заняла 14-е место, набрав 37 баллов.
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Источник:Ekstraklasa
Опубликовал: Владислав Прийменко
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