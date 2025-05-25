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Украинский вингер попал в сборную тура чемпионата Польши

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Украинский вингер попал в сборную тура чемпионата Польши

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский вингер попал в сборную тура чемпионата Польши.

Левый вингер "Лехии Гданьск" Максим Хлань попал в символическую сборную 34-го тура.

Максим Хлань в матче против "Катовице" отметился голом на 65-й минуте после передачи Богдана Вьюнника и уже на 66-й минуте ушёл с поля.

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Хлань в сезоне 2024/25 отметился в Чемпионате Польши 5-ю голами и 4-мя голевыми передачами.

Напомним, что "Лехия Гданьск" уступила "Катовице" со счётом 2:3 и по итогам чемпионата заняла 14-е место, набрав 37 баллов.

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Источник:
Ekstraklasa
Опубликовал: Владислав Прийменко
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