Сваток и Чеберко провели полные матчи за свои клубы в MLS, Смоляков вернулся в старт
Синчук до сих пор в лазарете
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 24 на 25 мая четыре клуба украинцев играли в рамках MLS.
Евгений Чеберко провел все 90 минут за "Коламбус Крю" в матче против "Шарлотт". Его команда проиграла 2:3, хотя по состоянию на 15 минуту побеждала.
Александр Сваток тоже провел полный поединок за "Остин", который сыграл вничью против "Миннесоты Юнайтед".
Также состоялась и встреча команд украинцев: "Клуб де Фут Монреаль" принимал ФК "Лос-Анджелес". Геннадий Синчук этот матч пропускал из-за травмы, а Артем Смоляков впервые за две встречи вышел в стартовом составе гостей и провел на поле один тайм. В итоге матч завершился со счётом 2:2.
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