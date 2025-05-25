Последние матчи в сезоне для Забарного и Ярмолюка. Попали ли украинцы в стартовые составы своих команд?
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный попал в стартовый состав команды на матч 30-го тура АПЛ против "Лестера".
Команда защитника будет соревноваться в заключительном туре за 9-12 место. "Лестер", напомним, покинет чемпионат после завершения сезона.
Your final day Chez ???? pic.twitter.com/hejUO3StZO— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 25, 2025
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк тоже вошел в стартовую одиннадцатку на поединок 30-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".
Команда Егора борется за 8-12 место. "Волки", в свою очередь, удобно обосновались в середине таблицы, однако могут упасть с 14-го места.
Your final Bees line-up of the campaign ???? pic.twitter.com/T4bBaaNC38— Brentford FC (@BrentfordFC) May 25, 2025
Оба матча начнутся в 18:00 по киевскому времени. Следите за результатами игр АПЛ в разделе "Футбол онлайн".
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