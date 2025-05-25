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Последние матчи в сезоне для Забарного и Ярмолюка. Попали ли украинцы в стартовые составы своих команд?

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Последние матчи в сезоне для Забарного и Ярмолюка. Попали ли украинцы в стартовые составы своих команд?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный попал в стартовый состав команды на матч 30-го тура АПЛ против "Лестера".

Команда защитника будет соревноваться в заключительном туре за 9-12 место. "Лестер", напомним, покинет чемпионат после завершения сезона.

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк тоже вошел в стартовую одиннадцатку на поединок 30-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

Команда Егора борется за 8-12 место. "Волки", в свою очередь, удобно обосновались в середине таблицы, однако могут упасть с 14-го места.

Оба матча начнутся в 18:00 по киевскому времени. Следите за результатами игр АПЛ в разделе "Футбол онлайн".

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Брентфорд (Лондон) Борнмут Егор Ярмолюк Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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