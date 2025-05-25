Последний тур в АПЛ. Арсенал и Эвертон сыграют свои матчи. Известно, вышли ли в старте Миколенко и Зинченко

"Арсенал" и "Эвертон" сыграют свои последние матчи в АПЛ.

Лондонский клуб приезжает к "Саутгемптону". Александр Зинченко – в старте.

⚫️ ???????????????????????????????? ????



???????????????????????????? Tierney at the back

???????????????????????????? Rice skippers the side

???????? Martinelli up top



Let's end the season with a flourish, Gunners ???? — Arsenal (@Arsenal) May 25, 2025

До матча "Арсенал" занимает второе место с 71-м баллом, "Саутгемптон" - 20-й с 12-ю баллами и следующий сезон сыграет в Чемпионшипе.

"Эвертон" сыграет выездной матч с "Ньюкаслом". Виталий Миколенко вышел с первых минут.

Your Toffees for our final game of the season! COYB!! ????#NEWEVE pic.twitter.com/fEcnz9J32z — Everton (@Everton) May 25, 2025

Сейчас "Эвертон" занимает 13-е место, "Ньюкасл" - четвёртый с 66-ю баллами.

Матчи начнутся в 18:00 по киевскому времени.