Последний тур в АПЛ. Арсенал и Эвертон сыграют свои матчи. Известно, вышли ли в старте Миколенко и Зинченко
Матчи начнутся в 18:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" и "Эвертон" сыграют свои последние матчи в АПЛ.
Лондонский клуб приезжает к "Саутгемптону". Александр Зинченко – в старте.
⚫️ ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) May 25, 2025
???????????????????????????? Tierney at the back
???????????????????????????? Rice skippers the side
???????? Martinelli up top
Let's end the season with a flourish, Gunners ????
До матча "Арсенал" занимает второе место с 71-м баллом, "Саутгемптон" - 20-й с 12-ю баллами и следующий сезон сыграет в Чемпионшипе.
"Эвертон" сыграет выездной матч с "Ньюкаслом". Виталий Миколенко вышел с первых минут.
Your Toffees for our final game of the season! COYB!! ????#NEWEVE pic.twitter.com/fEcnz9J32z— Everton (@Everton) May 25, 2025
Сейчас "Эвертон" занимает 13-е место, "Ньюкасл" - четвёртый с 66-ю баллами.
Матчи начнутся в 18:00 по киевскому времени.
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