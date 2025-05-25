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Последний тур в АПЛ. Арсенал и Эвертон сыграют свои матчи. Известно, вышли ли в старте Миколенко и Зинченко

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Матчи начнутся в 18:00 по киевскому времени

Последний тур в АПЛ. Арсенал и Эвертон сыграют свои матчи. Известно, вышли ли в старте Миколенко и Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Арсенал" и "Эвертон" сыграют свои последние матчи в АПЛ.

Лондонский клуб приезжает к "Саутгемптону". Александр Зинченко – в старте.

До матча "Арсенал" занимает второе место с 71-м баллом, "Саутгемптон" - 20-й с 12-ю баллами и следующий сезон сыграет в Чемпионшипе.

"Эвертон" сыграет выездной матч с "Ньюкаслом". Виталий Миколенко вышел с первых минут.

Сейчас "Эвертон" занимает 13-е место, "Ньюкасл" - четвёртый с 66-ю баллами.

Матчи начнутся в 18:00 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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