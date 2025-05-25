Игра не задалась. Крапивцов и Цыганков получили оценки после разгрома от Атлетико
Во втором тайме поплыли
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Украинские футболисты "Жироны" приняли участие в матче 38-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (0:4).
Весь поединок отыграл голкипер Владислав Крапивцов. Отыграв первые 45 минут "на ноль", пропустил все 4 гола во втором тайме. Кроме этого, вратарь отдал 77% точных пасов, выполнил 8 сейвов и отдал 6 точных лонгболов из 11-ти.
Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore не сошлись в оценках для Крапивцова. По мнению первых, игрок был одним из худших игроков на поле - оценка 5,8. Однако по версии вторых, Владислав был одним из лучших из состава "Жироны". Оценка - 7,0.
Полузащитник Виктор Цыганков также отыграл весь матч. Футболист отдал 84% точных передач, выполнил 2 подачи и 2 лонгбола, однажды успешно пошел в дриблинг (с 3-х попыток), 4 раза выбил мяч и дважды его отобрал.
Цыганков получил от WhoScored и Sofascore одни из самых высоких баллов среди игроков "Жироны" - 6,3 и 6,7 соответственно.
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