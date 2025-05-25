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Потенциально чемпионский матч. Вышел ли Русин в старте Хайдука против Шибеника

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Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени

Потенциально чемпионский матч. Вышел ли Русин в старте Хайдука против Шибеника

Фото: Хайдук

Новина українською

В Хорватии состоится последний тур чемпионата. "Хайдук" едет в гости к "Шибенику".

Украинский нападающий Назарий Русин выйдет с первых минут.

В чемпионате Хорватии украинец отметился одной голевой передачей. Напомним, что Русин играет на правах аренды из "Сандерленда".

Сейчас "Хайдук" занимает третье место в национальном чемпионате, набрав 60 очков и претендует на титул. У "Риеки" и "Динамо Загреб" по 62 балла.

"Шибеник" - 10-й и вылетел из высшего дивизиона.

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Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени.

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Хайдук (Сплит) Назарий Русин
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Источник:
Hajduk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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