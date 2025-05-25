Потенциально чемпионский матч. Вышел ли Русин в старте Хайдука против Шибеника
Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени
Фото: Хайдук
В Хорватии состоится последний тур чемпионата. "Хайдук" едет в гости к "Шибенику".
Украинский нападающий Назарий Русин выйдет с первых минут.
????️ ???????????????????????????????????????? ???????? za posljednju utakmicu ove sezone sa Šibenikom. #AjmoBijeli! ???????? pic.twitter.com/AjLRLrSJb6— HNK Hajduk Split (@hajduk) May 25, 2025
В чемпионате Хорватии украинец отметился одной голевой передачей. Напомним, что Русин играет на правах аренды из "Сандерленда".
Сейчас "Хайдук" занимает третье место в национальном чемпионате, набрав 60 очков и претендует на титул. У "Риеки" и "Динамо Загреб" по 62 балла.
"Шибеник" - 10-й и вылетел из высшего дивизиона.
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Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени.
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