Трабзонспор продолжает борьбу за еврокубки. Известно, будут ли играть в важном матче украинцы
Соперник очень серьезный
Фото: Trabzonspor
Украинский полузащитник Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан попали в стартовый состав "Трабзонспора" на матч 37-го тура Суперлиги Турции против "Самсунспора".
Их соотечественник защитник Арсений Батагов не вошел в заявку из-за травмы.
Команда украинцев сейчас занимает 7-е место, ведя борьбу за еврокубки. Соперник борется за 3-е место, на котором сейчас и размещается.
Поединок 37-го тура чемпионата Турции между "Трабзонспором" и "Самсунспором" начнется в 19:00 по киевскому времени.
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Источник:Трабзонспор
Опубликовал: Виктор Иванчук
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