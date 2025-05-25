Трабзонспор продолжает борьбу за еврокубки. Известно, будут ли играть в важном матче украинцы

Украинский полузащитник Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан попали в стартовый состав "Трабзонспора" на матч 37-го тура Суперлиги Турции против "Самсунспора".

Их соотечественник защитник Арсений Батагов не вошел в заявку из-за травмы.

Команда украинцев сейчас занимает 7-е место, ведя борьбу за еврокубки. Соперник борется за 3-е место, на котором сейчас и размещается.

Поединок 37-го тура чемпионата Турции между "Трабзонспором" и "Самсунспором" начнется в 19:00 по киевскому времени.