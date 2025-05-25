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Забарный отметился первым результативным действием в сезоне

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Забарный отметился первым результативным действием в сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный отдал ассист в матче 38-го тура АПЛ против "Лестера". Это первое результативное действие для футболиста в этом сезоне.

На 74-й минуте он сбросил головой мяч под удар Антуану Семенио. Таким образом "вишенки" открыли счет.

В текущем сезоне Забарный имеет в активе за "Борнмут" 39 матчей. За это время он заработал 4 желтые карточки и 1 красную. Голами не отмечался.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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