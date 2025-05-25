Забарный отметился первым результативным действием в сезоне
Таки успел
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный отдал ассист в матче 38-го тура АПЛ против "Лестера". Это первое результативное действие для футболиста в этом сезоне.
На 74-й минуте он сбросил головой мяч под удар Антуану Семенио. Таким образом "вишенки" открыли счет.
Goal : Semenyo— FPL Rima Kata (@FPLRimaKata) May 25, 2025
Assist : Zabarnyi
Bournemouth 1-0 Leicester#BOURNEMOUTH #leicester #GW38 #Gameweek38 #PekanKe38 #PremierLeague #FantasyPremierLeague #FPL #FPLIndonesia #FPLIndo
pic.twitter.com/KKexA3nhhD
В текущем сезоне Забарный имеет в активе за "Борнмут" 39 матчей. За это время он заработал 4 желтые карточки и 1 красную. Голами не отмечался.
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