Миколенко сделал 2-й ассист в АПЛ. Эвертон открыл счёт на поле Ньюкасла

В последнем туре Премьер-лиги "ириски" посетили "Сент-Джеймс Парк". Мерсисайдцы не только достойно противодействуют претенденту на топ-5, но и открыли счет на экваторе второго тайма.

На 65-й минуте Виталий Миколенко выполнил поперечную передачу в переполненную штрафную. Карлос Алькарас вовремя выпрыгнул и вблизи головой направил мяч в правый нижний угол ворот.

Для украинца это 2-й ассист в АПЛ. Свою первую результативную передачу в турнире он также отдал в этом сезоне. В общей сложности у него 3 голевых действия в текущем первенстве – это лучший показатель экс-футболиста "Динамо" в клубе.