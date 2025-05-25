Русин сыграл последний матч в сезоне. Нападающий так и не забил

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 36-го тура ХФЛ против "Шибеника" (1:0). Он вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм.

Статистический портал Sofascore оценил его выступление в средние 6,6 баллов. Назарий отдал 65% точных пасов, выполнил 1 лонгбол и 1 подачу и выиграл одно единоборство из 3-х.

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Это был 17-й матч для Русина за "Хайдук" в этом сезоне. В его активе лишь 1 результативная передача. Первую часть сезона футболист провел в "Сандерленде". За 10 матчей - 0 голов. Единственный забитый мяч Назарий забил за "Сандерленд" U21.