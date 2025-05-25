Ассисты защитников, 1,5 тайма Зинченко, не самый лучший поединок Ярмолюка. Оценки украинцев за матчи АПЛ

В последнем туре Премьер-лиги "Арсенал" одолел "Саутгемптон" (2:1), "Эвертон" обыграл "Ньюкасл" (1:0), "Брентфорд" поделил очки с "Вулверхэмптоном" (1:1), а "Борнмут" расстроил "Лестер" (2:0). Илья Забарный, Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк провели матчи полностью, Александр Зинченко играл до 70-й минуты.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление защитника "Эвертона" на 7,2 и 7,4 балла. Он попал в топ-4 игроков "ирисок" и отдал ассист. Илья Забарный также отличился результативной передачей. Его действия на поле оценили на 8,0 и 7,6 пункта, что позволило стать одним из трех лучших футболистов этого матча в составе обеих команд.

Ярмолюк наиграл на 6,3 и 6,4 балла. Это практически самые низкие показатели у стартового состава "Брентфорда". Зинченко получил 7,0 и 7,3 пункта – средний результат среди "канониров" во встрече против "Саутгемптона".