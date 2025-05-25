Последний тур Серии А. Известно, попали ли в стартовые составы своих команд Довбик и Коваленко

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбык оказался на скамейке запасных в матче 38-го тура Серии А против "Торино".

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко тоже не попал в стартовый состав. Его команда будет противостоять "Вероне".

Оба поединка начнутся в 21:45 по киевскому времени. Следите за результатами в матч-центре UA-Футбол.