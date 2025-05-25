Последний тур Серии А. Известно, попали ли в стартовые составы своих команд Довбик и Коваленко
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбык оказался на скамейке запасных в матче 38-го тура Серии А против "Торино".
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко тоже не попал в стартовый состав. Его команда будет противостоять "Вероне".
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Оба поединка начнутся в 21:45 по киевскому времени. Следите за результатами в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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