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Последний тур Серии А. Известно, попали ли в стартовые составы своих команд Довбик и Коваленко

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Последний тур Серии А. Известно, попали ли в стартовые составы своих команд Довбик и Коваленко

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбык оказался на скамейке запасных в матче 38-го тура Серии А против "Торино".

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко тоже не попал в стартовый состав. Его команда будет противостоять "Вероне".

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Оба поединка начнутся в 21:45 по киевскому времени. Следите за результатами в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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