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Стабильность Зубкова и замена Сикана еще во время перерыва. Оценки украинцев за матч против Самсунспора

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Тем не менее, у Даниила оценки выше

Стабильность Зубкова и замена Сикана еще во время перерыва. Оценки украинцев за матч против Самсунспора

Фото: Trabzonspor

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В 37-м туре турецкой Суперлиги "Трабзонспор" расписал домашнюю ничью с "Самсунспором" (2:2). Арсений Батагов снова пропускал встречу из-за травмы. Александр Зубков и Даниил Сикан вышли в старте, но 24-летний нападающий ушел на скамейку запасных еще в перерыве. Другой украинец играл на поле до 81-й минуты.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Александра на 6,5 и 7,0 баллов. Он сделал 84% точных пасов (36/43), 4 ключевые и 2 длинные точные передачи, 1 точный навес, заблокировал 1 удар, выиграл 2 единоборства за позицию, 1 раз нарушил правила и заработал 1 фол, 1 раз вынес мяч, в одном эпизоде ​​удачно применил дриблинг.

Сикан получил 6,7 и 7,3 пункта. У Даниила 1 удар мимо ворот, 2 удачные попытки обыгрыша, 7 точных и 2 ключевых пасов, 1 голевой шанс, 3 выигранных воздушных дуэли, 2 успешных единоборства за позицию, 1 фол, 1 перехват.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Даниил Сикан
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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