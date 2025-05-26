Маркевич: Может, если бы Коноплянку продали в Ливерпуль, он достиг бы серьезных высот
Тренер считает, что Евгений мог добиться в Европе большего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Днепра" Мирон Маркевич высказался о карьере экс-игрока днепрян Евгения Коноплянки в Европе.
"Конечно, Коноплянка мог добиться большего. Может, если бы его продали в "Ливерпуль", он достиг бы серьезных высот. С другой стороны, тогда может и "Днепр" в финале Лиги Европы не играл.
К сожалению, после "Днепра"… Еще раз говорю, для каждого футболиста важно доверие тренера. Считаю, ему не дали полностью раскрыться как в "Севилье", так и в "Шальке", - сказал Маркевич.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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