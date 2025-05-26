Маркевич: Может, если бы Коноплянку продали в Ливерпуль, он достиг бы серьезных высот

Бывший тренер "Днепра" Мирон Маркевич высказался о карьере экс-игрока днепрян Евгения Коноплянки в Европе.

"Конечно, Коноплянка мог добиться большего. Может, если бы его продали в "Ливерпуль", он достиг бы серьезных высот. С другой стороны, тогда может и "Днепр" в финале Лиги Европы не играл.

К сожалению, после "Днепра"… Еще раз говорю, для каждого футболиста важно доверие тренера. Считаю, ему не дали полностью раскрыться как в "Севилье", так и в "Шальке", - сказал Маркевич.