Довбик остается в подвешенном состоянии. Рома уже присматривает замену украинцу
Все будет зависеть от нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее 27-летнего украинского форварда "
Как пишут итальянские СМИ, несмотря на то, что украинец забил 11 голов в нынешнем сезоне Серии А, он остается относительно нестабильным и не является "железным" игроком стартового состава.
Поэтому в клубе рассматривают вариант продажи украинца, а на его место уже предварительно нашли замену - речь идет о нападающем "Удизене" Лоренцо Лукке, который забил в этом сезоне Серии А 12 голов.
Впрочем, также отмечается, что окончательное решение по Довбику будет принимать уже новый главный тренер команды, официальное назначение ожидается в ближайшее время.
Напомним, что "Рома" по итогам сезона не смогла пробиться в Лигу чемпионов, заняв 5-е место в Серии А, ив следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.
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