  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик остается в подвешенном состоянии. Рома уже присматривает замену украинцу

В тренде

Довбик остается в подвешенном состоянии. Рома уже присматривает замену украинцу

Наши за границей
Обновлено

Все будет зависеть от нового главного тренера

Довбик остается в подвешенном состоянии. Рома уже присматривает замену украинцу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее 27-летнего украинского форварда "Ромы" Артема Довбика в римском клубе остается неопределенным.

Как пишут итальянские СМИ, несмотря на то, что украинец забил 11 голов в нынешнем сезоне Серии А, он остается относительно нестабильным и не является "железным" игроком стартового состава.

Поэтому в клубе рассматривают вариант продажи украинца, а на его место уже предварительно нашли замену - речь идет о нападающем "Удизене" Лоренцо Лукке, который забил в этом сезоне Серии А 12 голов.

Впрочем, также отмечается, что окончательное решение по Довбику будет принимать уже новый главный тренер команды, официальное назначение ожидается в ближайшее время.

Напомним, что "Рома" по итогам сезона не смогла пробиться в Лигу чемпионов, заняв 5-е место в Серии А, ив следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

По теме
yellow-arrow
Закончил сезон на мажорной ноте. Забарный вошел в символическую сборную последнего тура АПЛ
yellow-arrow
Маркевич: Может, если бы Коноплянку продали в Ливерпуль, он достиг бы серьезных высот
yellow-arrow
Карпаты могут вернуть из Польши опытного украинского голкипера
Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости