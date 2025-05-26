Довбик остается в подвешенном состоянии. Рома уже присматривает замену украинцу

Будущее 27-летнего украинского форварда " Ромы " Артема Довбика в римском клубе остается неопределенным.

Как пишут итальянские СМИ, несмотря на то, что украинец забил 11 голов в нынешнем сезоне Серии А, он остается относительно нестабильным и не является "железным" игроком стартового состава.

Поэтому в клубе рассматривают вариант продажи украинца, а на его место уже предварительно нашли замену - речь идет о нападающем "Удизене" Лоренцо Лукке, который забил в этом сезоне Серии А 12 голов.

Впрочем, также отмечается, что окончательное решение по Довбику будет принимать уже новый главный тренер команды, официальное назначение ожидается в ближайшее время.

Напомним, что "Рома" по итогам сезона не смогла пробиться в Лигу чемпионов, заняв 5-е место в Серии А, ив следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.