Закончил сезон на мажорной ноте. Забарный вошел в символическую сборную последнего тура АПЛ
Илья вошел в сборную 38-го тура АПЛ по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вошел в символическую сборную заключительного, 38-го тура АПЛ по версии статистического портала WhoScored.
В матче против "Лестера" (2:0) Илья не только не дал забить сопернику, но и отдал свой первый ассист в сезоне. В итоге, украинец получил от WhoScored оценку 8.08 и местов тройке центрбеков в символической сборной тура.
Ну и отметим, что всего за сезон Забарный провел за "Борнмут" 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.
???????????????????????????? Premier League Team of the Week pic.twitter.com/g86NR8EWA6— WhoScored (@WhoScored) May 26, 2025
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