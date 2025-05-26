Закончил сезон на мажорной ноте. Забарный вошел в символическую сборную последнего тура АПЛ

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вошел в символическую сборную заключительного, 38-го тура АПЛ по версии статистического портала WhoScored.

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В матче против "Лестера" (2:0) Илья не только не дал забить сопернику, но и отдал свой первый ассист в сезоне. В итоге, украинец получил от WhoScored оценку 8.08 и местов тройке центрбеков в символической сборной тура.

Ну и отметим, что всего за сезон Забарный провел за "Борнмут" 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.