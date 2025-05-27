Британский журналист назвал условие, при котором Арсенал отпустит Зинченко
Указан один претендент
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист The Standard Саймон Коллингз порассуждал о будущем украинского хавбека лондонского "Арсенала" Александра Зинченко.
"У Александра Зинченко остался один год по контракту, и ему позволят уйти, если поступит подходящее предложение. В январе им интересовалась дортмундская "Боруссия", - говорится в его статье.
Контракт 28-летнего Зинченко с "Арсеналом" истекает летом 2026 года. В ушедшем сезоне Александр принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и оформил один ассист.
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Источник:The Standard
Опубликовал: Александр Бураков
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