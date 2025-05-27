Забарный попал в команду лучших молодых игроков сезона в АПЛ

Авторитетный статистический ресурс WhoScored опубликовал команду сезона в Английской Премьер-лиге среди игроков U-21, в которую также попал украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный.

Несмотря на то, что Забарному сейчас 22 года, на момент начала сезона украинцу был 21 год, поэтому он мог войти в одиннадцатку лучших молодых футболистов. Центральный защитник "вишен" получил оценку 6,78, а также, согласно данным от WhoScored, он входит в топ-15 игроков сезона по количеству выносов (179).

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Добавим, что в этом сезоне Илья Забарный провел 36 матчей за "Борнмут" в АПЛ, отметившись одним ассистом. Его стоимость на популярном сайте Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.