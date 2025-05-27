Экс-полузащитник Динамо официально покинул клуб в Европе

Полузащитник "Омонии" Роман Безус покинул кипрский клуб на правах свободного агента.

Безус присоединился к команде в августе 2022 года. С тех пор хавбек провел 90 матчей за "зеленых", в которых забил 19 голов и отдал 16 ассистов. С "Омонией" он стал победителем Кубка Кипра 2022/23.

"Тяжело прощаться с великим человеком, спортсменом и футболистом Романом Безусом. Роман покидает "Омонию", оставляя после себя наследие, которое ставит его в один ряд с самыми выдающимися футболистами, носившими на груди почетный клевер. Роман, своим присутствием ты занял важное место в истории нашего клуба и навсегда останешься в сердцах болельщиков "Омонии". Мы от всей души желаем тебе всего самого лучшего в профессиональной, семейной и личной жизни! Спасибо тебе за все, Роман!", - говорится в заявлении клуба.

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Напомним, 34-летний Безус - воспитанник кременчугского "Кремня". В Украине он выступал за "Ворсклу", "Динамо" и "Днепр". Затем, в 2016-м году, Безус перебрался в Бельгию, где сначала играл за "Сент-Трюйден", а затем за "Гент".