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СМИ: Чтобы оживить карьеру, агент советует Лунину сменить клуб

Наши за границей
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На горизонте маячит Галатасарай

СМИ: Чтобы оживить карьеру, агент советует Лунину сменить клуб

фото из свободных источников

Новина українською

В мадридских СМИ продолжают довольно активно обсуждать судьбу украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Так, по данным Real Madrid Confidencial, после окончания регулярного сезона в Испании агент голкипера Жорже Мендеш встретился с Андреем и провел с ним беседу о дальнейших планах.

Агент дал понять Лунину, что для того, чтобы оживить его карьеру и поднять узнаваемость, Андрею нужна постоянная игровая практика. Мендеш отметил, что вариант с переходом в "Галатасарай", который проявляет серьезную активность в подписании Лунина, пошел бы на пользу 26-летнему киперу.

В то же время, сам вратарь пока что не хочет покидать "Реал" и Мадрид, где вполне счастлив со своей семьей.

Также отмечается, что многое в ситуации прояснится с приходом нового главного тренера Хаби Алонсо после того, как он выскажет свое видение по вратарской позиции в "Реале".

Ну и напомним, что в минувшем сезоне Лунин провел за "Реал" 14 поединков, в которых пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль.

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Реал (Мадрид) Галатасарай (Стамбул) Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid Confidencial
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romedon
27.05.2025 в 19:09
Йому що за 40 вже?Який ще сарай -тільки Англія.
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Комментарии 2
Romedon
27.05.2025 в 19:09
Йому що за 40 вже?Який ще сарай -тільки Англія.
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0
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storm_ua (Николаев)
27.05.2025 в 18:57
Лунина сказала нет, кому интересно мнение агента.
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