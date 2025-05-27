СМИ: Чтобы оживить карьеру, агент советует Лунину сменить клуб
На горизонте маячит Галатасарай
фото из свободных источников
В мадридских СМИ продолжают довольно активно обсуждать судьбу украинского голкипера "
Так, по данным Real Madrid Confidencial, после окончания регулярного сезона в Испании агент голкипера Жорже Мендеш встретился с Андреем и провел с ним беседу о дальнейших планах.
Агент дал понять Лунину, что для того, чтобы оживить его карьеру и поднять узнаваемость, Андрею нужна постоянная игровая практика. Мендеш отметил, что вариант с переходом в "Галатасарай", который проявляет серьезную активность в подписании Лунина, пошел бы на пользу 26-летнему киперу.
В то же время, сам вратарь пока что не хочет покидать "Реал" и Мадрид, где вполне счастлив со своей семьей.
Также отмечается, что многое в ситуации прояснится с приходом нового главного тренера Хаби Алонсо после того, как он выскажет свое видение по вратарской позиции в "Реале".
Ну и напомним, что в минувшем сезоне Лунин провел за "Реал" 14 поединков, в которых пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль.
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