"Переживает особый период": Раньери сравнил Довбика с бывшим футболистом Ромы
Ждем второй сезон сотрудничества
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "волков" Клаудио Раньери высоко оценил форму Артема Довбика, который провел дебютный сезон в составе римского клуба.
"Это парень, который переживает особый период. Вспомним первый год Джеко в "Роме" – что-то подобное происходит и сейчас", – отметил Раньери, комментируя прогресс украинца.
Напомним, что в первом сезоне в столице Италии Артём забил 17 мячей в 45 встречах во всех турнирах.
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Источник:Сorriere Dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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