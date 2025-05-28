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"Переживает особый период": Раньери сравнил Довбика с бывшим футболистом Ромы

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"Переживает особый период": Раньери сравнил Довбика с бывшим футболистом Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "волков" Клаудио Раньери высоко оценил форму Артема Довбика, который провел дебютный сезон в составе римского клуба.

"Это парень, который переживает особый период. Вспомним первый год Джеко в "Роме" – что-то подобное происходит и сейчас", – отметил Раньери, комментируя прогресс украинца.

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Напомним, что в первом сезоне в столице Италии Артём забил 17 мячей в 45 встречах во всех турнирах.

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Клаудио Раньери Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Сorriere Dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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