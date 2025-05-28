Еще 3 украинца будут играть в польской Экстраклясе в новом сезоне
Наше представительство в высшем дивизионе растет
Фото: termalica.brukbet.com
По итогам розыгрыша Дивизиона 1 в Польше определились команды, которые повысились в классе. "Брут-Бек Термалика" из села Нецеча, в котором проживает около 700 человек, получила серебряные награды и оформила автоматическую путевку в Экстраклясу.
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"Слоны" набрали всего на 1 пункт меньше, чем чемпион Дивизиона 1 "Арка" (Гдыня). Коллектив оказался самым результативным в соревнованиях (70 голов).
В "Термалике" выступают украинцы Артем Путивцев (экс-"Мариуполь"), бывший игрок донецкого "Олимпика" Тарас Завийский и экс-полузащитник "Десны" Андрей Домбровский. Каждый из них в этом сезоне провел не менее 19 поединков.
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