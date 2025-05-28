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200 тысяч грн для ГУР и ССО. Форвард сборной Украины присоединился к челленджу Зинченко

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И передал эстафету "своему самому преданному болельщику"

200 тысяч грн для ГУР и ССО. Форвард сборной Украины присоединился к челленджу Зинченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук поддержал инициативу своего товарища по национальной команде и игрока лондонского "Арсенала" Александра Зинченко в поддержку военных ГУР и Сил специальных операций.

Футболист пожертвовал 200 тысяч гривен в честь участников легендарной операции "Небо".

"За тех, кто в небе – мы на земле. Принял челлендж от Зинченко. 200 000 грн - в поддержку воинов ГУР и ССО, которые провели легендарную спецоперацию "Небо". Это наша обязанность. Это наша благодарность. Передаю эстафету дальше своему самому преданному болельщику – Вите Леоненко ", – сказал Яремчук на видео в своем Instagram.

Напомним, в марте 2022 года украинские вертолетчики провели уникальную воздушную спецоперацию под названием "Небо". Совместными усилиями Главного управления разведки Министерства обороны и армейской авиации было проведено шесть боевых вылетов в окруженный Мариуполь.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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