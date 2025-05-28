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Мареска – про Мудрика перед финалом Лиги конференций: Я очень рад, что Миша здесь

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Мареска – про Мудрика перед финалом Лиги конференций: Я очень рад, что Миша здесь

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о прибытии отстранненого от футбола украинского вингера "синих" Михаила Мудрика на финал Лиги конференций против "Бетиса".

"Если честно, я не знаю, Мудрик уже здесь, во Вроцлаве, или он еще в пути. Он уже приехал? Я очень рад, что Миша здесь", – сказал Мареска.

Поединок между "Бетисом" и "Челси" состоится сегодня, 28 мая. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
ESPN UK
Опубликовал: Александр Бураков
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