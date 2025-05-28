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Украинский легионер покинул клуб из чемпионата Косова

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Вскоре станет известно, где он продолжит карьеру

Украинский легионер покинул клуб из чемпионата Косова

Фото: Instagram

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Украинский полузащитник Владислав Хомутов объявил об уходе из косовского клуба "Дукаджини". В своем Instagram он поблагодарил всех, с кем работал в команде, и пообещал скоро раскрыть информацию о своем новом месте продолжения карьеры.

"Всем привет, хочу сказать вам, что мой этап в ФК "Дукаджини" закончен и я продолжу свою футбольную карьеру. Скоро вы узнаете мое будущее и мой новый клуб.

Спасибо всем в клубе - президенту, тренерам, персоналу, товарищам по команде и болельщикам - за все. Я был рад встретиться со старыми друзьями и познакомиться с новыми.

Желаю клубу всего наилучшего в будущем", - написал Хомутов.

Напомним, 26-летний Хомутов - воспитанник донецкого "Олимпика", за который так и не дебютировал на взрослом уровне. Хавбек также успел поиграть за одесский "Черноморец", словацкие клубы "Злате Моравце" и "СТК 1914 Саморин", эстонский "Нимме Калью", грузинскую "Гагру" и армянскую "Вест Армению".

В футболке "Дукаджини" он провел 38 матчей, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

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Владислав Хомутов
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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