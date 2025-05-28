Галатасарай серьезно настроен на трансфер Лунина. Известно, на что готов пойти турецкий клуб

"Галатасарай" настроен этим летом подписать украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина.

Как сообщает инсайдер Терим Хабер, чемпион Турции предложил Лунину чистую годовую зарплату в размере 5 миллионов евро в год. Это в два с лишним раза больше нынешнего оклада 26-летнего футболиста (2,4 миллиона евро).

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Если Андрей согласится на предложенные условия контракта, далее "Галатасарай" хочет договориться с "Реалом" о трансферной стоимости.