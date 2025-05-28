Галатасарай серьезно настроен на трансфер Лунина. Известно, на что готов пойти турецкий клуб
Немаловажный фактор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" настроен этим летом подписать украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина.
Как сообщает инсайдер Терим Хабер, чемпион Турции предложил Лунину чистую годовую зарплату в размере 5 миллионов евро в год. Это в два с лишним раза больше нынешнего оклада 26-летнего футболиста (2,4 миллиона евро).
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Если Андрей согласится на предложенные условия контракта, далее "Галатасарай" хочет договориться с "Реалом" о трансферной стоимости.
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Источник:Terim Haber
Опубликовал: Александр Бураков
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Caballero (DC)
28.05.2025 в 11:40
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