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Галатасарай серьезно настроен на трансфер Лунина. Известно, на что готов пойти турецкий клуб

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Галатасарай серьезно настроен на трансфер Лунина. Известно, на что готов пойти турецкий клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Галатасарай" настроен этим летом подписать украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина.

Как сообщает инсайдер Терим Хабер, чемпион Турции предложил Лунину чистую годовую зарплату в размере 5 миллионов евро в год. Это в два с лишним раза больше нынешнего оклада 26-летнего футболиста (2,4 миллиона евро).

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Если Андрей согласится на предложенные условия контракта, далее "Галатасарай" хочет договориться с "Реалом" о трансферной стоимости.

Ранее сообщалось, что агент Лунина Жорже Мендеш советует своему клиенту сменить клуб.

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Чемпионат Турции Реал (Мадрид) Галатасарай (Стамбул) Ла Лига зарплата трансфер
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Источник:
Terim Haber
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Caballero (DC)
28.05.2025 в 11:40
Нормально! Андрію, погоджуйтесь!
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Комментарии 1
Caballero (DC)
28.05.2025 в 11:40
Нормально! Андрію, погоджуйтесь!
Ответить
0
0

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