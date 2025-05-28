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AS: Агент предлагал Лунина Галатасараю, но у турецкого клуба другие приоритеты

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Сарай хочет более именитого голкипера

AS: Агент предлагал Лунина Галатасараю, но у турецкого клуба другие приоритеты

фото з відкритих джерел

Новина українською

В испанских СМИ продолжают довольно активно обсуждать будущую судьбу украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

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В последнее время пресса довольно активно писала о заинтересованности в украинце турецкого "Галатасарая", однако как пишет авторитетное издание AS, данная ситуация не совсем соответствует действительности.

По данным издания, агент кипера Жорже Мендеш действительно предлагал услуги игрока турецкому клубу, но на данный момент Лунин не входит в потенциальный список новичков "Сарая".

Турецкий клуб действительно нуждается в кипере, но на данный момент сосредоточен на подписании более именитых голкиперов – Алиссоне Бекере из "Ливерпуля" или Эмилиано Мартинесе из "Астон Виллы".

Только в случае, если подписать никого из них не удастся, "Галатасарай" будет рассматривать другие варианты.

Ну и напомним, что в минувшем сезоне Лунин провел за "Реал" 14 поединков, в которых пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль.

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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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