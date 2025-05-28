Тимощук: Все награды мне должны вернуть – это решение высшей инстанции спортивной Европы

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, который сейчас живет на России и работает в "Зените", высказался российским СМИ о "давлении со стороны УАФ".

"Вы знаете, что в CAS происходили споры. Мы начали их прежде всего из-за попыток лишения меня тренерской лицензии и возможности заниматься любимым делом. Я выиграл, в частности, все награды мне должны вернуть – это решение высшей инстанции спортивной Европы. Никто никогда не согласится с несправедливостью в отношении футболистов и других спортсменов, которая происходит. Поэтому если будут какие-то меры, я буду это оспаривать, отвечать за свое имя.

Естественно, клуб и все ребята в команде меня поддерживают. С первых дней любого давления клуб оказал мне всяческую поддержку. Особенно это ценно, когда происходят такие парадоксальные процессы, где меня пытаются обвинить лично в том, что все команды мира делают на постоянной основе, передавая экипировку во всевозможные благотворительные проекты. Мы, как одна семья, все работаем на один результат, долгие годы защищаем честь и достоинство клуба, а также интересы футбола во всем мире", - сказал Тимощук.