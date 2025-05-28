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Мудрик сегодня не будет присутствовать на церемонии награждения и не получит медаль ЛК

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Обновлено

Украинец получит медаль победителя (или финалиста) Лиги конференций только если (когда) будет оправдан

Мудрик сегодня не будет присутствовать на церемонии награждения и не получит медаль ЛК

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 28 мая, состоится финальный матч Лиги конференций, в котором в Польше сыграют испанский "Бетис" и английский "Челси". Как известно, на финал прилетел и украинский вингер Михаил Мудрик, который отстранен от футбола по подозрению в употреблении допинга.

При этом, как сообщает спортивный юрист Илья Скоропашкин, что Мудрик не сможет появиться на церемонии награждения, а получить медаль (золотую или серебряную) сможет только в том случае, если будет оправдан после информации о результате пробе B.

– Имеет ли значение, что Михаил Мудрик только временно отстранен и все ожидают результата пробы "В"?

– Временное отстранение накладывается после уведомления спортсмена о положительной пробе "A" и действует до окончательного решения по результатам дисциплинарного дела. На период отстранения игрок не имеет права участвовать ни в каких соревнованиях или командных мероприятиях, включая финальные матчи и официальные церемонии.

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Это означает, что если финал Лиги конференций состоится, пока Мудрик отстранен, он не сможет присутствовать в заявке на матч, а также на награждении. Однако по состоянию на сегодняшний день результаты пробы "B" по делу Мудрика еще отсутствуют, а значит, его вина не доказана в юридическом смысле.

В такой ситуации формально сохраняется презумпция невиновности – как в уголовном процессе: спортсмен не является признанным нарушителем, а лишь лицом, по которому идет расследование и к которому применены ограничительные меры. По такой аналогии он считается "обвиняемым", а не "осужденным". Если проба B или результаты дисциплинарной процедуры подтвердят отсутствие нарушения, он может быть реабилитирован как полноправный победитель турнира.

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Челси (Лондон) Бетис (Севилья) Михаил Мудрик
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romedon
28.05.2025 в 19:17
Забудьте про цього збитого дурника без голови.Футбол для нього закінчився.
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Комментарии 2
Romedon
28.05.2025 в 19:17
Забудьте про цього збитого дурника без голови.Футбол для нього закінчився.
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
28.05.2025 в 18:28
Мельдоний надо было не жрать, тогда бы получил .
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