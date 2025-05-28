Мудрик сегодня не будет присутствовать на церемонии награждения и не получит медаль ЛК

Сегодня, 28 мая, состоится финальный матч Лиги конференций , в котором в Польше сыграют испанский "Бетис" и английский "Челси". Как известно, на финал прилетел и украинский вингер Михаил Мудрик, который отстранен от футбола по подозрению в употреблении допинга.

При этом, как сообщает спортивный юрист Илья Скоропашкин, что Мудрик не сможет появиться на церемонии награждения, а получить медаль (золотую или серебряную) сможет только в том случае, если будет оправдан после информации о результате пробе B.

– Имеет ли значение, что Михаил Мудрик только временно отстранен и все ожидают результата пробы "В"?

– Временное отстранение накладывается после уведомления спортсмена о положительной пробе "A" и действует до окончательного решения по результатам дисциплинарного дела. На период отстранения игрок не имеет права участвовать ни в каких соревнованиях или командных мероприятиях, включая финальные матчи и официальные церемонии.

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Это означает, что если финал Лиги конференций состоится, пока Мудрик отстранен, он не сможет присутствовать в заявке на матч, а также на награждении. Однако по состоянию на сегодняшний день результаты пробы "B" по делу Мудрика еще отсутствуют, а значит, его вина не доказана в юридическом смысле.

В такой ситуации формально сохраняется презумпция невиновности – как в уголовном процессе: спортсмен не является признанным нарушителем, а лишь лицом, по которому идет расследование и к которому применены ограничительные меры. По такой аналогии он считается "обвиняемым", а не "осужденным". Если проба B или результаты дисциплинарной процедуры подтвердят отсутствие нарушения, он может быть реабилитирован как полноправный победитель турнира.