Трабзонспор летом может избавиться от одного из своих украинцев

Украинский форвард "Трабзонспора" Даниил Сикан летом может покинуть турецкую команду, сообщают местные СМИ.

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Отмечается, что 24-летний нападающий не впечатлил тренерский штаб и поэтому клуб постарается его продать.

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Напомним, что Сикан перешел в "Трабзонспор" зимой этого года из "Шахтера" за 6 млн евро и в 17 матчах за турецкую команду забил 3 гола и сделал 2 ассиста.