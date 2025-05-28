Трабзонспор летом может избавиться от одного из своих украинцев
Даниил Сикан пока что в Турции не впечатляет
Фото: Trabzonspor
Украинский форвард "Трабзонспора" Даниил Сикан летом может покинуть турецкую команду, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что 24-летний нападающий не впечатлил тренерский штаб и поэтому клуб постарается его продать.
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Напомним, что Сикан перешел в "Трабзонспор" зимой этого года из "Шахтера" за 6 млн евро и в 17 матчах за турецкую команду забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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