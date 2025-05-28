  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трабзонспор летом может избавиться от одного из своих украинцев

В тренде

Трабзонспор летом может избавиться от одного из своих украинцев

Наши за границей
Обновлено

Даниил Сикан пока что в Турции не впечатляет

Трабзонспор летом может избавиться от одного из своих украинцев

Фото: Trabzonspor

Новина українською

Украинский форвард "Трабзонспора" Даниил Сикан летом может покинуть турецкую команду, сообщают местные СМИ.

Читайте такжеТурецкий клуб сделал запрос по Ванату. Известна позиция Динамо

Отмечается, что 24-летний нападающий не впечатлил тренерский штаб и поэтому клуб постарается его продать.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Сикан перешел в "Трабзонспор" зимой этого года из "Шахтера" за 6 млн евро и в 17 матчах за турецкую команду забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Мудрик сегодня не будет присутствовать на церемонии награждения и не получит медаль ЛК
yellow-arrow
Тимощук: Все награды мне должны вернуть – это решение высшей инстанции спортивной Европы
yellow-arrow
AS: Агент предлагал Лунина Галатасараю, но у турецкого клуба другие приоритеты
Трабзонспор (Трабзон) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости