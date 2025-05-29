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ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций

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ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" стал победителем Лиги конференций-2024/25, обыграв в финале "Бетис" (4:1). Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик не принимал участия в матче, однако получил медаль.

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Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес опубликовал совместное фото с Мудриком, на котором украинец позирует с золотой медалью. Сам же Фернандес - без награды на шее. Это наводит мысль на то, что аргентинец мог дать свою медаль одноклубнику, который с декабря 2024 года отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

До своего отстранения Мудрик успел отыграть четыре матча в Лиги конференций, отметившись шестью результативными действиями.

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Челси (Лондон) Бетис (Севилья) Михаил Мудрик
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
29.05.2025 в 11:34
Позор полный, убитая об мельдоний карьера, зато будем как клоун с медалькой фоткаться, тем кто зарепостил эту "новость" тоже не великого ума.
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Комментарии 5
storm_ua (Николаев)
29.05.2025 в 11:34
Позор полный, убитая об мельдоний карьера, зато будем как клоун с медалькой фоткаться, тем кто зарепостил эту "новость" тоже не великого ума.
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0
2
Aalex-696 (Немирів)
29.05.2025 в 11:29
Нафіга писати дурнЮ? Нічого він не отримав, просто дали медальку попозувати перед камерами.
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oda1979 (Запорожье)
29.05.2025 в 10:57
Ну все. Можно заканчивать карьеру!
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storm_ua (Николаев)
29.05.2025 в 11:44
Она у него уже закончена, может через пару лет потусуется где то в турции в каком нибудь сиваспоре, но реальной карьере конец. Тем более исходя из того как нагло он жрал запрещенку.
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aleks68
29.05.2025 в 11:54
тебя .....и туда не возьмут.гавкай дальше "честный"
 
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