ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций
Точно его?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" стал победителем Лиги конференций-2024/25, обыграв в финале "Бетис" (4:1). Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик не принимал участия в матче, однако получил медаль.
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Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес опубликовал совместное фото с Мудриком, на котором украинец позирует с золотой медалью. Сам же Фернандес - без награды на шее. Это наводит мысль на то, что аргентинец мог дать свою медаль одноклубнику, который с декабря 2024 года отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.
До своего отстранения Мудрик успел отыграть четыре матча в Лиги конференций, отметившись шестью результативными действиями.
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