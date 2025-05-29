Сваток и Чеберко отыграли полные матчи в МЛС. С каким результатом они закончились?
Похожие сценарии
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские центральные защитники Александр Сваток и Евгений Чеберко отыграли от стартового до финального свистка в 16-м туре регулярного чемпионата МЛС.
Команда Сватка "Остин" на последних минутах вырвал ничью в поединке с "Солт-Лейком". В активе украинца шесть передач в финальную треть, шесть выносов, три выигранных единоборства с точностью передач в 90%.
"Коламбус Крю" с Чеберко в составе, в свою очередь, спасся в игре с "Нэшвиллом" в последней десятиминутке. Евгений сделал три выноса, два перехвата, выиграл четыре единоборства и отдал 97% точных пасов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Остин" – "Солт Лейк" 1:1
Голы: Рубио, 90+3 – Агада, 67
"Коламбус Крю" – "Нэшвилл" 2:2
Голы: Росси, 69, Паласио, 81 (аг) – Сарридж, 2, Мухтар, 78
Популярное сейчас
- Мудрик мог бы быть с трофеем. Финал Лиги конференций. Бетис - Челси 1:4. Видео голов и обзор матча
- "Очень большая ошибка, когда мы сразу после матча не извинились", - директор Шахтера вспомнил гол Луиса Адриано Нордшелланду
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Карпаты могут вернуть из Польши опытного украинского голкипера
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой