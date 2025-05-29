Сваток и Чеберко отыграли полные матчи в МЛС. С каким результатом они закончились?

Украинские центральные защитники Александр Сваток и Евгений Чеберко отыграли от стартового до финального свистка в 16-м туре регулярного чемпионата МЛС.

Команда Сватка "Остин" на последних минутах вырвал ничью в поединке с "Солт-Лейком". В активе украинца шесть передач в финальную треть, шесть выносов, три выигранных единоборства с точностью передач в 90%.

"Коламбус Крю" с Чеберко в составе, в свою очередь, спасся в игре с "Нэшвиллом" в последней десятиминутке. Евгений сделал три выноса, два перехвата, выиграл четыре единоборства и отдал 97% точных пасов.

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"Остин" – "Солт Лейк" 1:1

Голы: Рубио, 90+3 – Агада, 67

"Коламбус Крю" – "Нэшвилл" 2:2

Голы: Росси, 69, Паласио, 81 (аг) – Сарридж, 2, Мухтар, 78