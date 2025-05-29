Сдержанный лидер. Виталий Миколенко отмечает 26-й День рождения
Один из трудолюбивых игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
Виталий Сергеевич Миколенко родился 29 мая 1999 года в Черкассах. Защитник "Эвертона" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024).
Миколенко является воспитанником киевского "Динамо" и дебютировал за главную команду в 2017 году. Вместе с киевлянами один раз становился чемпионом Украины, дважды - обладателем Кубка и трижды - Суперкубка страны.
В январе 2022 года Виталий перешел в английский "Эвертон" за 23,5 млн евро. Всего в футболке "ирисок" украинец отыграл 122 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
На его счету также один забитый мяч в 48 поединках за национальную команду Украины.
К слову, Миколенко хорошо играет в шахматы - он даже начал обучать своих одноклубников.
Happy Birthday, Myko! Our defender turns 26 today. ???????? pic.twitter.com/3N8KqtEsA3— Everton (@Everton) May 29, 2025
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