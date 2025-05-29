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Сдержанный лидер. Виталий Миколенко отмечает 26-й День рождения

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Один из трудолюбивых игроков

Сдержанный лидер. Виталий Миколенко отмечает 26-й День рождения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виталий Сергеевич Миколенко родился 29 мая 1999 года в Черкассах. Защитник "Эвертона" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024).

Миколенко является воспитанником киевского "Динамо" и дебютировал за главную команду в 2017 году. Вместе с киевлянами один раз становился чемпионом Украины, дважды - обладателем Кубка и трижды - Суперкубка страны.

В январе 2022 года Виталий перешел в английский "Эвертон" за 23,5 млн евро. Всего в футболке "ирисок" украинец отыграл 122 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

На его счету также один забитый мяч в 48 поединках за национальную команду Украины.

К слову, Миколенко хорошо играет в шахматы - он даже начал обучать своих одноклубников.

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Украина Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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