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Ман Юнайтед и Ман Сити борются за Трубина. Известна позиция украинца

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Высока вероятность ухода

Ман Юнайтед и Ман Сити борются за Трубина. Известна позиция украинца

Фото з відкритих джерел

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"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют серьезный интерес к вратарю "Бенфики" Анатолию Трубину.

Как сообщает The Mirror, "Юнайтед" почти наверняка сделал бы предложение по 23-летнему украинцу, если бы выиграл финал Лиги Европы и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.

"Сити", в то же время, давно рассматривает кандидатуру Трубина в качестве усиления состава.

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По информации источника, оба клуба уже начали переговоры с "Бенфикой". Сам Анатолий очень заинтересован в переходе в английскую Премьер-лигу.

Несмотря на закрепленную сумму отступных за Трубина в размере 100 млн. долларов, "Бенфика" запросит за трансфер около 40 млн. долларов.

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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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