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Экс-тренер Металлиста 1925 возглавит казахстанский клуб

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Украинский специалист может вернуться к работе

Экс-тренер Металлиста 1925 возглавит казахстанский клуб

ФК Металлист 1925

Новина українською

Украинский специалист Андрей Демченко станет главным тренером "Женис". Об этом утверждает местный журналист Ермухамед Маулен в своем Telegram-канале.

12 мая команда из Астаны объявила об отставке греческого наставника Акиса Вавалиса. Сейчас обязанности главного тренера исполняет казахстанец Пирали Алиев, который после прихода Демченко войдет в его тренерский штаб в качестве помощника.

После 10-ти туров "Женис" занимает 12-е место турнирной таблицы чемпионата Казахстана.

Напомним, ранее 48-летний Демченко тренировал молодежную команду запорожского "Металлурга", узбекистанский "Обод", "Львов", "Металлист 1925", а также грузинские "Дила" и "Динамо" Батуми. Вместе с последним он стал чемпионом Грузии-2022/23. Он находится без работы с октября 2024 года.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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