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Милевский: Мудрик ни при чем. Он не знает, наверное, что такое виски, а тут мельдоний

Наши за границей
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Мнение экс-футболиста

Милевский: Мудрик ни при чем. Он не знает, наверное, что такое виски, а тут мельдоний

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика после финала Лиги конференций, который завершился со счетом 4:1 в пользу "синих" в игре с "Бетисом".

"Да, мог бы в финале играть, медаль получить... Плохо, когда все так. Человек ни при чем, не знает, наверное, что такое виски, а тут мельдоний...", - считает Милевский.

Позднее стало известно, что свою медаль победителя Лиги конференций Мудрик все же получил.

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Артем Милевский Челси (Лондон) Бетис (Севилья) Михаил Мудрик Лига конференций
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Источник:
TIMI 10
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
29.05.2025 в 14:17
очень смешно, если бы не было так печально...один водкой свою карьеру угандошил, второй мельдонием.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
29.05.2025 в 14:17
очень смешно, если бы не было так печально...один водкой свою карьеру угандошил, второй мельдонием.
Ответить
0
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