Милевский: Мудрик ни при чем. Он не знает, наверное, что такое виски, а тут мельдоний
Мнение экс-футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика после финала Лиги конференций, который завершился со счетом 4:1 в пользу "синих" в игре с "Бетисом".
"Да, мог бы в финале играть, медаль получить... Плохо, когда все так. Человек ни при чем, не знает, наверное, что такое виски, а тут мельдоний...", - считает Милевский.
Позднее
Читайте такжеМудрик мог бы быть с трофеем. Финал Лиги конференций. Бетис - Челси 1:4. Видео голов и обзор матча
Популярное сейчас
- ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций
- Основатель Металлиста 1925 раскритиковал идею переименования клуба
- Камбек Челси, метания Ротаня и тренерские рокировки в УПЛ. Главные новости за 28 мая
- Скандал продолжается. Степанов снова отказался приезжать в сборную Михайленко и Езерского
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
Комментарии 1