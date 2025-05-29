Милевский: Мудрик ни при чем. Он не знает, наверное, что такое виски, а тут мельдоний

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика после финала Лиги конференций, который завершился со счетом 4:1 в пользу "синих" в игре с "Бетисом".

"Да, мог бы в финале играть, медаль получить... Плохо, когда все так. Человек ни при чем, не знает, наверное, что такое виски, а тут мельдоний...", - считает Милевский.