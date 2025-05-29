"Точно мог бы сделать больше". Довбик оценил свой первый сезон в Роме
Остались некоторые сожаления
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик подвел итоги своего первого сезона в составе "волков".
- Ваш первый сезон в Риме подходит к концу. Оправдали ли город и клуб ваши ожидания или есть какие-то аспекты, которые вас удивили?
- Все получилось так, как я себе представлял: и город, и клуб.
- У вас уже есть любимый район города?
- Город чудесный, а исторический центр захватывает дух. Пожалуй, больше всего мне нравится часть города, где я бывал чаще всего, — это Олимпийский стадион! (смеется - прим.)
- Какое ваше самое приятное воспоминание об этом сезоне?
- Первый домашний матч против "Эмполи", пусть даже и не с положительным результатом. Меня действительно впечатлила атмосфера на стадионе и энтузиазм всех болельщиков.
- Можете ли вы дать краткое описание вашего первого сезона?
- Итог для меня положительный, поскольку это мой первый год в новой среде, где мне пришлось адаптироваться. Но я точно мог бы сделать больше. Я, безусловно, сделал все возможное, чтобы внести свой вклад на благо команды, - сказал Артем.
В 45 матчах ушедшего сезона Довбик забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи на клубном уровне. В чемпионате Италии "Рома" финишировала на 5-м месте.
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