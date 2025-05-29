"Точно мог бы сделать больше". Довбик оценил свой первый сезон в Роме

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик подвел итоги своего первого сезона в составе "волков".

- Ваш первый сезон в Риме подходит к концу. Оправдали ли город и клуб ваши ожидания или есть какие-то аспекты, которые вас удивили?

- Все получилось так, как я себе представлял: и город, и клуб.

- У вас уже есть любимый район города?

- Город чудесный, а исторический центр захватывает дух. Пожалуй, больше всего мне нравится часть города, где я бывал чаще всего, — это Олимпийский стадион! (смеется - прим.)

- Какое ваше самое приятное воспоминание об этом сезоне?

- Первый домашний матч против "Эмполи", пусть даже и не с положительным результатом. Меня действительно впечатлила атмосфера на стадионе и энтузиазм всех болельщиков.

- Можете ли вы дать краткое описание вашего первого сезона?

- Итог для меня положительный, поскольку это мой первый год в новой среде, где мне пришлось адаптироваться. Но я точно мог бы сделать больше. Я, безусловно, сделал все возможное, чтобы внести свой вклад на благо команды, - сказал Артем.