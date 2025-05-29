Украинский легионер из клуба АПЛ подписал новый долгосрочный контракт
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с клубом.
На официальном сайте "пчел" сообщается о том, что 21-летний футболист согласился продлить сотрудничество с лондонским клубом до конца июня 2031 года. Также известно, что "Брентфорд" имеет опцию продления соглашения еще на 12 месяцев.
Yehor Yarmoliuk ???? 2031 pic.twitter.com/Gw8JZjJ7t5— Brentford FC (@BrentfordFC) May 29, 2025
Напомним, что "Брентфорд", по неофициальным данным от известного сайта Transfermarkt, подписал Егора Ярмолюка летом 2022 года из "Днепра-1" за 1,5 миллиона евро.
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В этом сезоне Егор Ярмолюк принял участие в 35 матчах за "Брентфорд" во всех турнирах, но не сумел отличиться ни одним голевым действием. Всего на его счету 66 игр за основную команду "пчел" во всех соревнованиях.
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