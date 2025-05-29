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Украинский легионер из клуба АПЛ подписал новый долгосрочный контракт

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Украинский легионер из клуба АПЛ подписал новый долгосрочный контракт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

На официальном сайте "пчел" сообщается о том, что 21-летний футболист согласился продлить сотрудничество с лондонским клубом до конца июня 2031 года. Также известно, что "Брентфорд" имеет опцию продления соглашения еще на 12 месяцев.

Напомним, что "Брентфорд", по неофициальным данным от известного сайта Transfermarkt, подписал Егора Ярмолюка летом 2022 года из "Днепра-1" за 1,5 миллиона евро.

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В этом сезоне Егор Ярмолюк принял участие в 35 матчах за "Брентфорд" во всех турнирах, но не сумел отличиться ни одним голевым действием. Всего на его счету 66 игр за основную команду "пчел" во всех соревнованиях.

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Источник:
Brentford FC
Опубликовал: Андрей Журба
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