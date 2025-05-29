Украинский легионер из клуба АПЛ подписал новый долгосрочный контракт

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

На официальном сайте "пчел" сообщается о том, что 21-летний футболист согласился продлить сотрудничество с лондонским клубом до конца июня 2031 года. Также известно, что "Брентфорд" имеет опцию продления соглашения еще на 12 месяцев.

Yehor Yarmoliuk ???? 2031 pic.twitter.com/Gw8JZjJ7t5 — Brentford FC (@BrentfordFC) May 29, 2025

Напомним, что "Брентфорд", по неофициальным данным от известного сайта Transfermarkt, подписал Егора Ярмолюка летом 2022 года из "Днепра-1" за 1,5 миллиона евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Егор Ярмолюк принял участие в 35 матчах за "Брентфорд" во всех турнирах, но не сумел отличиться ни одним голевым действием. Всего на его счету 66 игр за основную команду "пчел" во всех соревнованиях.