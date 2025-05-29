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"Я очень рад". Егор Ярмолюк прокомментировал продление контракта с Брентфордом

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Поблагодарил клуб за доверие

"Я очень рад". Егор Ярмолюк прокомментировал продление контракта с Брентфордом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник лондонского "Брентфорда" Егор Ярмолюк поделился эмоциями после того, как он продлил контракт с клубом, выступающим в Английской Премьер-лиге.

"Я очень рад подписать новый контракт с клубом. Это только дает мне еще больше сил и энергии, чтобы работать усерднее. Мне очень понравился этот сезон, в частности из-за дебюта в национальной сборной Украины. Я так горжусь собой и хочу продолжать улучшаться дальше. Всегда есть что-то, над чем можно работать. Я хочу вывести свою игру на новый уровень и помочь команде. Срок контракта является очень важным аспектом для меня. Я очень благодарен клубу за доверие, это придает больше уверенности в своих силах, и я смогу получать удовольствие от игры в футбол".

Напомним, что 21-летний Егор Ярмолюк подписал новое долгосрочное соглашение с "Брентфордом" до конца июня 2031 года.

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В этом сезоне Егор Ярмолюк принял участие в 35 матчах за "Брентфорд" во всех турнирах, но не сумел отличиться ни одним голевым действием. Всего на его счету 66 игр за основную команду "пчел" во всех соревнованиях.

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Источник:
Brentford FC
Опубликовал: Андрей Журба
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