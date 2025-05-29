Тренер Брентфорда - о продлении контракта с Ярмолюком: Это великая история успеха молодого игрока

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк высказался о продлении контракта с Егором Ярмолюком.

"Егор является частью нашей основной команды в течение двух последних сезонов, продолжая свое развитие, а в этом году он серьезно прибавил. Я очень рад за него. Это еще одна большая история успеха молодого игрока, который смог пробиться в основу через вторую команду. В прошлом сезоне он играл почти во всех матчах, и сейчас он вышел на новый уровень. Он упорно и интенсивно тренируется. В будущем он сделает "Брентфорд" лучшим, и сам также станет лучшим игроком".

"Последние шесть матчей этого сезона в АПЛ он начинал в стартовом составе, что является следующим шагом для его развития. Он фантастически действует в прессинге, он очень динамичный игрок, который может покрыть все поле. Он очень сильный и всегда имеет стремление бежать вперед. Мне нравится, как он распределяет игру на поле. У Егора есть несколько направлений развития, ведь он еще очень молодой игрок", — добавил Томас Франк.

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Напомним, что 21-летний Егор Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с "Брентфордом" до 2031 года.