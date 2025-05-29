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Довбик: В будущем не исключаю возможности инвестиций в недвижимость

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Артем рассказал о бытовой стороне вопроса жизни в Риме

Довбик: В будущем не исключаю возможности инвестиций в недвижимость

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик рассказал об адаптации в Риме и команде с бытовой стороны вопроса.

- Какими характеристиками должен обладать ваш идеальный дом?

- Он должен иметь большую площадь и одну или несколько террас, так как я люблю бывать на свежем воздухе.

- Важно ли футболисту иметь дома места для отдыха и тренировок?

- Да. У себя дома я всегда планирую места для тренировок и отдыха, которые для меня очень важны.

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- Футбол занимает важное место в вашем доме? Есть ли у вас комната, посвященная трофеям, памятным вещам или матчам, как у других футболистов?

- Конечно. Когда я планирую свое жилье, используя эту деталь: мне нравится иметь уголок, где я могу хранить футболки и другие личные памятные вещи.

- Если бы вам пришлось выбирать одного соседа по комнате среди одноклубников, с кем бы вы жили, кто бы это был и почему?

- Я бы сказал, Хуммельс, потому что это была бы отличная точка отсчета как для футбола, так и для знакомства с городом… (смеется, ред.). Меня поразило то, что он очень организован во всем.

- Является ли недвижимость для вас вариантом инвестиций или вы предпочитаете сосредоточиться на других секторах?

- Недвижимость — это сектор, который меня интересует. Я не исключаю возможности инвестиций в будущем как в Риме, так и в остальной Европе.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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