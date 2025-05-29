  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трубин: Этот сезон не принес того, ради чего мы работали

В тренде

Трубин: Этот сезон не принес того, ради чего мы работали

Наши за границей
Обновлено

Бенфика проиграла чемпионат и Кубок Португалии

Трубин: Этот сезон не принес того, ради чего мы работали

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин высказался о своем втором сезоне в составе лиссабонского гранда, в котором "орлы" смогли выиграть кубок Лиги, но проиграли чемпионат и Кубок Португалии своим извечным соперникам из "Спортинга".

Читайте такжеМан Юнайтед и Ман Сити борются за Трубина. Известна позиция украинца

"Этот сезон не принес того, ради чего мы работали. Но каждый ваш голос имел значение. Спасибо, что были с нами", – написал Трубин в Instagram

Напомним, что в текущем сезоне Трубин провел за "Бенфику" 47 поединков во всех официальных турнирах, в которых пропустил 48 голов и в 19 матчах отстоял на ноль.

По теме
yellow-arrow
Довбик: В будущем не исключаю возможности инвестиций в недвижимость
yellow-arrow
Тренер Брентфорда - о продлении контракта с Ярмолюком: Это великая история успеха молодого игрока
yellow-arrow
"Я очень рад". Егор Ярмолюк прокомментировал продление контракта с Брентфордом
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости