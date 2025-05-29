Трубин: Этот сезон не принес того, ради чего мы работали
Бенфика проиграла чемпионат и Кубок Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин высказался о своем втором сезоне в составе лиссабонского гранда, в котором "орлы" смогли выиграть кубок Лиги, но проиграли чемпионат и Кубок Португалии своим извечным соперникам из "Спортинга".
"Этот сезон не принес того, ради чего мы работали. Но каждый ваш голос имел значение. Спасибо, что были с нами", – написал Трубин в Instagram
Напомним, что в текущем сезоне Трубин провел за "Бенфику" 47 поединков во всех официальных турнирах, в которых пропустил 48 голов и в 19 матчах отстоял на ноль.
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