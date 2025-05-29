Трубин: Этот сезон не принес того, ради чего мы работали

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин высказался о своем втором сезоне в составе лиссабонского гранда, в котором "орлы" смогли выиграть кубок Лиги, но проиграли чемпионат и Кубок Португалии своим извечным соперникам из "Спортинга".

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"Этот сезон не принес того, ради чего мы работали. Но каждый ваш голос имел значение. Спасибо, что были с нами", – написал Трубин в Instagram

Напомним, что в текущем сезоне Трубин провел за "Бенфику" 47 поединков во всех официальных турнирах, в которых пропустил 48 голов и в 19 матчах отстоял на ноль.