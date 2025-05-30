Украинец финишировал среди лучших бомбардиров третьего дивизиона Испании

24-летний нападающий "Алькоркона" Владислав Копотун забил 14 голов и занял третье место в группе 2 Примеры КИФФ (III уровень испанского футбола). Добавим, что в группе 1 только один футболист отмечался чаще украинца.

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Уроженец Ковеля нанес 10 точных ударов в 2025 году. В последних 9 турах чемпионата он 5 раз расстраивал вратарей соперников. Его мячи помогли победить в этом сезоне "Мурсию" (2:1), дубль "Бетиса" (2:1), "Фуэнлабраду" (2:1), а также избежать поражений в матчах с "Севильей" Б (1:1) и "Марбельей" (3:3). Владислав не появлялся лишь в 7 из 38 туров. "Алькоркон" финишировал 10-м (51 балл) в семи очках от зоны плей-офф.

Копотун присоединился к клубу летом 2024-го, а до этого 6 лет играл в структуре "Сабаделя" (43 встречи и 7 голов в составе первой команды).