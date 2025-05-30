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Журналист: Будущий тренер Ромы определился с будущим Довбика

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Появится еще один конкурент

Журналист: Будущий тренер Ромы определился с будущим Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что Джан Пьеро Гасперини, который должен стать новым наставником "Ромы", хочет переманить к себе своего подопечного в "Аталанте" Матео Ретеги. Это значительно осложнит положение украинского форварда "волков" Артема Довбика.

"Я знаю, что Гасперини попросил подписать 4–6 игроков под стартовый состав. Он хочет иметь новую центральную ось. Трое должны прийти вместо Хуммельса, Паредеса и Довбика. Первый уже точно уходит, а что же с двумя другими? У них – контракты.

Первый, с кем Гасперини разговаривал в Бергамо о своем уходе, был Ретеги. И он спросил его, не хочет ли тот переехать в Рим. Я уверен в этой информации на 100 процентов", – сказал Трани в эфире Tele Radio Stereo.

По итогам сезона 2024/25 Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А с 25 голами в активе.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Рома (Италия) Матео Ретеги
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Источник:
Tele Radio Stereo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
30.05.2025 в 10:56
А вот не надо было тебе Артемка хамить Симеоне, аукнется тебе еще и не раз твоя абсолютно тупая дерзость.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
30.05.2025 в 10:56
А вот не надо было тебе Артемка хамить Симеоне, аукнется тебе еще и не раз твоя абсолютно тупая дерзость.
Ответить
0
1

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