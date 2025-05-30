Легионерские достижения. Как выступили наши в топ-5 чемпионатов: оценка от UA-Football

Топ-5 является для многих лакмусовой бумажкой, которая определяет класс. Пребывание на такой ступени всегда вызывает обсуждение и является ориентиром. Ввиду того, что ведущие чемпионаты подошли к логическому завершению, мы решили вспомнить, как выступили наши легионеры.

Лига 1

Эдуард Соболь (“Страсбур”)

Статистика: 13 матчей, 1 результативная передача, 336 минут

Да, Эдуард Соболь жив и на балансе “Страсбур”. Для тех, кто пренебрегает Лигой 1, станет настоящим открытием то, что левый защитник до сих пор при делах.

Команда финишировала седьмой в турнирной таблице, отобралась в Лигу конференций, однако вклад Эдуарда — минимальный (из тех 336 минут на французское первенство пришлось только 86).

Оценка: 1,0

Эдуард Соболь — не Андрей Сантос или Джордже Петрович, на чьих плечах выход “Страсбура” в ЛК. Фулбек понадобился для ротации, вышел в кубке Франции, где отдал ассист против “Кале” (представитель третьего дивизиона), поддерживал форму с дублем.

Серия А

Виктор Коваленко (“Эмполи”)

Статистика: 8 матчей, 1 гол, 242 минуты

Сам факт того, что Виктор Коваленко вернулся в большой футбол после паузы в почти девять месяцев — это уже невероятный успех, за который агентам, причастным к кругу полузащитника, надо поставить памятник. Еще бы, в мае 2024-го воспитанник “Шахтера” в последний раз попал в заявку “Эмполи” и вот в феврале снова надел знакомые синие цвета.

Сначала СМИ связывали будущее Виктора с Турцией, потом логично затихли — если честно, в какой-то момент показалось, что такого персонажа не существует вовсе.

После того, как универсал заключил контракт, все еще не до конца верилось, что он всерьез понадобится тонущему клубу. Как ни крути, “Эмполи” лихорадочно хватался за соломинку в Серии А (увы, не получилось), так что будто должен был довериться сильнейшим из доступных. 242 минуты и гол, организованный против “Болоньи” в кубке — не что-то выдающееся, но свидетельство постоянного поддержания кондиций Виктором. За это можно одобрительно похлопать по плечу.

Оценка: 1,0

Воскрес в профессиональном плане и вроде бы в порядке.

Руслан Малиновский (“Дженоа”)

Статистика: 10 матчей, 3 результативные передачи, 412 минут

Руслан Малиновский страдает от травм — примечательно, что в текущем сезоне пропустил целых 28 поединков. Когда был в наличии, то лишний раз подтвердил, что нужен “Дженоа” и может радовать изяществом — два мартовских ассиста с “Лечче” подняли наше комьюнити на ноги, кое-кто в соцсетях, впечатленный перформансом, призвал Сергея Реброва пересмотреть заявку на встречу со сборной Бельгии.

Оценка: 2,0

Если Соболь и Коваленко сделали критически мало, то Малиновский все же пытался использовать отведенное ему время на максимум. В Генуе рассчитывают на актив, хотят оперировать им по готовности и верят — лояльность обусловлена классом Руслана.

Артем Довбик (“Рома”)

Статистика: 45 матчей, 17 голов, 3 результативные передачи, 3 195 минут

Фактор Пичичи и дороговизны трансфера (30,5 млн евро) стали для Довбика обузой. Что зарубежная, что наша аудитория реагировали на действия нападающего с нескрываемым предубеждением — а оправдает ли себя парень после роскошного сезона, проведенного в “Жироне”?

Даже с учетом контекста, — изменений на тренерском мостике, новизны и специфики чемпионата, стилистики “Ромы”, отличной от той, что прослеживалась при Мичеле в Испании, — уроженца Черкасс регулярно критиковали.

И, как нам кажется, по большей части неоправданно. Ну, камон: Довбик должен был экстренно адаптироваться, изредка выпадал из обоймы из-за травм и ментального спада, а все равно выполнил поставленные задачи. 17+3 — отличная цифра, иллюстрирующая, что новичок не сидел сложа руки; не забывайте, что победные мячи против “Комо”, “Кальяри”, “Лечче” и “Фиорентины” помогли Клаудио Раньери до последнего держаться в пуле претендентов на ЛЧ. Да и любого Серия А не признает лучшим — помните итоги марта?

Оценка: 4,0

Хотелось бы видеть от Артема заряженность и более активное вовлечение в командные действия. Заметьте, как часто Раньери задевал украинца со стремлением по-спортивному разозлить; от итальянцев веет экспрессией, с ней не всегда справишься, так что надеемся, что страйкер продемонстрирует стойкость и продолжит наращивать мышцы. Есть огрехи, они не фатальны, однако их было бы хорошо нивелировать.

Ла Лига

Владислав Крапивцов (“Жирона”)

Статистика: 2 матча, 7 пропущенных, 180 минут

В двух финальных турах Примеры Мичел доверился Владиславу Крапивцову. Это приятно, учитывая то, что Пауло Гассанига был доступен для тренерского штаба — значит, наш вратарь не зря находится на балансе.

Конечно, можно возразить, что выпускнику академии “Днепра-1” дали сыграть во встречах, лишенных особого турнирного значения, впрочем, какие претензии? Крапивцов вышел и сделал свою работу.

4 сейва с “Реал Сосьедадом”, 8 — против мадридского “Атлетико”, 7 пропущенных — да, Влад где-то волновался, где-то должен был прогнуться из-за ужасной линии защиты своего коллектива, но провалился ли? Точно нет, как для дебюта годится.

Оценка: 1,5

Дебют — это хороший знак, и он получился довольно неплохим. Сыграл мало, но накинем полбалла в качестве мотивации.

Андрей Лунин (“Реал” Мадрид)

Статистика: 14 матчей, 19 пропущенных, 6 клиншитов, 1 результативная передача, 1 320 минут

Андрею Лунину тяжело, когда рядом такой мастер, как Тибо Куртуа. Мы можем сколько угодно жаловаться на то “а почему Лунин сидит?”, но все же любой специалист (или Анчелотти, или Алонсо) предпочтет бельгийца. Такова правда жизни.

В то же время уроженец Краснограда (ныне — Берестина) имел практику и не подвел ни в одном матче, кроме “Реал Сосьедада” (4:4) в полуфинале Кубка Испании. Надо признать, что оставаться “вторым номером”, рассчитывать на шанс, выходить и доказывать, что ты в норме — это надо реально уметь.

Любой “поплывет” за полгода пребывания на скамейке, но Лунин — хладнокровный, собранный, уверенный, координирует одноклубников и считывает их манеру. В конце концов, отдал голевую передачу в ноябрьской встрече с “Осасуной” — это впервые для голкипера “Реала” с 90-х годов.

Оценка: 3,5

А у Куртуа есть ассист? Вот именно.

Виктор Цыганков (“Жирона”)

Статистика: 32 матча, 2 гола, 5 результативных передач, 2 251 минута

Летом “Жирона” продала Артема Довбика, Айлеша Гарсию, у Савиньо, Яна Коуту и Эрика Гарсии истекли арендные договоренности. Каталонцы потеряли костяк команды, не угадали с приобретениями (чего стоит Боян Миовский, который до того разрывал в Шотландии), поэтому прогнозируемо полетели вниз.

Виктору Цыганкову, и так замученному походами в лазарет, не удалось затормозить процесс — иногда вингер выстреливал, однако не стал Х-фактором, который бы сплотил партнеров и повел за собой.

Оценка: 3,0

Посредственная игра — средняя оценка, все справедливо.

Английская Премьер-лига

Александр Зинченко (“Арсенал”)

Статистика: 23 матча, 1 гол, 1 результативная передача, 789 минут

Александр Зинченко должен как можно скорее покинуть “Арсенал” — это еще если имеет какие-то спортивные амбиции. Вполне очевидно, что в будущем Микель Артета не предоставит больше игровой практики — Майлз Льюис-Скелли, Риккардо Калафьори или тот же Юрриен Тимбер являются более приоритетными кандидатурами.

Это не значит, что Саша как-то не так сыграл — он нисколько не испортил каши, когда появлялся на поле, забил хороший гол ПСВ и оформил результативную передачу с “Ипсвичем”, имел возможность показать себя в центре полузащиты, что стало неожиданностью. Хорошую часть кампании пропустил из-за повреждения, но, увы, это не смягчит отношения — в нынешних условиях Зинченко не прыгнет выше головы и не вернёт роль образца 2022/23.

Оценка: 2,0

Неплохая “затычка”, которой нужно двигаться дальше.

Михаил Мудрик (“Челси”)

Статистика: 15 матчей, 3 гола, 5 результативных передач, 849 минут

Несмотря на то, что Михаил Мудрик внес вклад в победу “Челси” в Лиге конференций (3+3) и вообще имел какие-никакие шансы до известия о допинге, вингер и близко не заслужил оценку с учетом печального контекста. О чем здесь говорить, если один из самых мощных игроков нового поколения сейчас находится в неизвестности и даже не имеет права получить медаль ЛК?

Оценка: 0,5

Егор Ярмолюк (“Брентфорд”)

Статистика: 35 матчей, 1 176 минут

Вы, возможно, будете спорить, но мы отдадим Ярмолюку “пятерку”. А вот так вот.

Остальные участники списка выступили на примерно ожидаемом уровне, или кто-то вообще ниже. Ярмолюк — это тот случай, когда футболист превзошел прогнозы, качественно прибавил и вырос, что важно для любого спортсмена.

Егор забетонировал за собой место в старте, является ключевой опцией для Томаса Франка в средней линии. Это не выдумки — центрхав покрывает огромную площадь, вездесущ, умело страхует и нередко создает почву для развития атак. Украинские зрители требуют от Ярмолюка голевых действий, но поверьте — Франк прежде всего заботится об обороне и доволен подопечным. Кто мы такие, чтобы это хоть как-то опровергнуть?

Оценка: 5,0

Прогрессирует семимильными шагами и имеет потенциал для того, чтобы добавить еще — словом, при хороших раскладах способен вырасти в чрезвычайно ценного полузащитника.

Виталий Миколенко (“Эвертон”)

Статистика: 37 матчей, 1 гол, 3 результативные передачи, 3 264 минуты

Виталий Миколенко понравился стабильностью — кто бы ни руководил из технической зоны (или Шон Дайч, или Дэвид Мойес), а левый защитник — тут как тут. Имел несколько микроповреждений, однако возвращался в обойму без потери качества.

Четко реализовал возложенные на него задачи, осознает положение среди партнеров, соответственно не боится подключаться к атакующей фазе. Это все еще защитник, преимущественно «приклеенный» к собственной штрафной площадке, но более смелый — на это намекают 1+3.

Чувствуется, что Миколенко получает удовольствие, давно интегрирован — когда кто-то утверждает, что фулбеку не мешало бы сменить прописку, ведь “Эвертон” снует в нижней части Премьер-лиги, мы не видим смысла.

Оценка: 4,0

Любой тренер выберет игрока, пусть и не самого талантливого, но такого, который “отпахает” в 40-50 матчах за одну кампанию. На днях Миколенко исполнилось двадцать шесть, внутреннего “топлива” предостаточно, это продемонстрировано наглядно.

Илья Забарный (“Борнмут”)

Статистика: 39 матчей, 1 результативная передача, 3 384 минуты

Илья Забарный не сбавляет требований и продолжает держать планку, к которой обязан двигаться каждый украинский футболист. Мы уже настолько привыкли к тому, что центрбек является неотъемлемой частью “Борнмута”, что даже растерялись, когда юноша остался на скамейке запасных с “Фулхэмом”. Что-то случилось?

Если бы не красная карточка с “Вулверхэмптоном” и последующая двухматчевая дисквалификация, то Илья стопроцентно бы еще увеличил минуты. Андони Ираола видит в киевлянине исключительно основного — да, где-то Забарный может “привезти”, но умеет исправлять ошибки, может похвастаться любовью фанатов и лояльностью капризной британской прессы. Наши журналисты склонны к выдумкам, отправляют защитника чуть ли не в каждый гранд, но, как вы знаете, дыма без огня не бывает — есть вера в то, что вскоре Забарный покинет “Борнмут” с высоко поднятой головой и на приятных глазу условиях.

Оценка: 5,0

Кому-то может показаться, что оценка должна быть несколько ниже, ведь все свыклись с мнением, что Забарный постоянный, неизменный, мол, не растет, а тут еще и Дин Гейсен перебрался в мадридский “Реал”, а Милош Керкез — на орбите “Ливерпуля”. Ну, знаете, это относительно: если же сравнивать с отечественными игроками, то повторимся — Илья является мерилом, а значит, лучшим.