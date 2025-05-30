Трубин достиг исторического максимума. Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Португалии

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков чемпионата Португалии. Коснулись изменения и 23-летнего украинского голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина.

Кипер подорожал с 25 миллионов евро до 28 млн, и это самая высокая оценочная стоимость украинца в карьере.

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Напомним, что в текущем сезоне Трубин провел за "Бенфику" 47 поединков во всех официальных турнирах, в которых пропустил 48 голов и в 19 матчах отстоял на ноль.