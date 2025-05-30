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Трубин достиг исторического максимума. Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Португалии

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Украинец подорожал на 3 млн евро

Трубин достиг исторического максимума. Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков чемпионата Португалии. Коснулись изменения и 23-летнего украинского голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина.

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Кипер подорожал с 25 миллионов евро до 28 млн, и это самая высокая оценочная стоимость украинца в карьере.

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Напомним, что в текущем сезоне Трубин провел за "Бенфику" 47 поединков во всех официальных турнирах, в которых пропустил 48 голов и в 19 матчах отстоял на ноль.

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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