Украинский кипер Интера Майами: Немного завис от того факта, что передо мной Месси и Суарес

18-летний украинский голкипер "Интера Майами" U-18 Дмитрий Торубара рассказал о своей адаптации в американском клубе.

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"Самый кинематографичный момент в моей жизни - это первая тренировка с основной командой. Мне никто ничего не сказал. В первой команде тренировка в 9 утра, в академии - в 7 утра. Прихожу в понедельник в 7 на свою тренировку, разминаюсь, уже готов выходить на поле. Мой тренер вратарей говорит: "Нет, ты сегодня с первой командой. Подожди еще часок". Я не подал вида, такой типа собранный: "Все, хорошо, спасибо, без проблем". Потом пошел в раздевалку, сижу и думаю: "Что сейчас будет?!" А там уже Месси, Суарес и все остальные были в клубе. Ничего страшного, вышел на тренировку, для вратарей она прошла спокойно.

Тогда я даже не понял, что произошло. Нас было четверо, и тренер вратарей меня с еще одним парнем отправил на соседнее поле для задания с полевыми. Даже не поднимал голову, не посмотрел, кто играет. В один момент тренер дал свисток, начинается игра, я поднимаю глаза, а передо мной - Месси, Суарес и Леонардо Кампана, футболист из Эквадора.

Был шокирован самим фактом, что передо мной Месси и Суарес, поэтому немного завис, если так можно сказать. И да, конечно, Месси - это мастерство, которое даже невозможно описать. Как он проходит через игроков. Я никогда в жизни... Не то чтобы у меня есть опыт игры против многих игроков, но я никогда не видел ничего похожего. Он выходит со мной один на один, поднимаю взгляд, чтобы посмотреть в его глаза и понять, куда он смотрит, что он делает, а он уже смотрит на меня. Только делаю движение влево-вправо плечами-коленями, он сразу в другую сторону идет.

Это что-то невероятное на самом деле. Тот уровень игры и мастерства, который у него, те пасы, которые он выдает на тренировках, не думаю, что это можно натренировать. Думаю, что с таким можно только родиться.

Еще меня очень сильно впечатлил Бускетс. Будем откровенны, он очень медленный, физически не сильный, но к нему даже нельзя прикоснуться. То есть он настолько быстро понимает игру и правильно открывается, что никто не успевает даже руку на него положить - потому что он уже или отдал пас, или открылся в другом месте. Его понимание игры - на совершенно другом уровне. Понимание того, где ты должен быть. Думаю, что из него получится очень хороший тренер, если он когда-то захочет тренировать", - сказал Торубара.