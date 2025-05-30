Лунин остается приоритетным вариантом для 25-кратного чемпиона Турции, - СМИ
Галатасарай продолжает поиски замены легендарному Муслере
Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий "Галатасарай" продолжает поиски голкипера, который заменит легендарного Фернандо Муслеру, который покидает клуб.
При этом, как пишут турецкие СМИ, на данный момент приоритетным в списке "Галатасарая" является украинский кипер "Реала" Андрей Лунин.
Также в списке присутствуют Алиссон Беккер из "Ливерпуля" и Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы", но в "Галатасарае" понимают, что подписать столь именитых вратарей в Турцию будет очень непросто, и поэтому в первую очередь клуб сосредоточится на возможном подписании украинца.
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Ну и напомним, что в минувшем сезоне Лунин провел за "Реал" 14 поединков, в которых пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль.
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